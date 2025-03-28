Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 28 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 28 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 28 марта организации планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 28 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

27 микрорайон, отключат техническую воду в доме №49;

без технической воды останутся жильцы 1,1А, 1В,1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4А, 4, 5, 5А, 21, 22 микрорайонов;

11 микрорайон, отключат техническую воду в доме №7;

14 микрорайон, без технической воды будут жильцы домов №№18, 33, 33А, 34, 34А;

15 микрорайон, отключат питьевую воду в доме №34;

32В микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 2-5.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время аварийные ремонтные работы в областном центре не проводятся.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.