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29.03.2025, 18:04

Синоптики рассказали, какой будет погода в Мангистау в апреле

Общество 0 3 799 Алия Шарипова

Синоптики мангистауского филиала РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на апрель.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +12,3..+14,6°С, что выше нормы на 1° (норма: +11,4..+13,7°С).

В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -3..+2°С до +9..+14°С, днем от +11..+16°С до +23..+28°С, на западе области +18°С. В самом конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0..+5°С, на западе региона +8°С, днем до +10..+15°С, на юге +19°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +7..+12°С, днем до +18..+23°С.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от +7..+12°С до +2..+7°С, днем от +18..+23°С до +12..+17°С. Во второй половине декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +8..+13°С, днем до +20..+25°С.

Синоптики «Казигдромета» отмечает, что количество осадков за месяц будет около нормы (норма: 14-21 миллиметров).

Дождь прогнозируется в начале второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря – в начале и в конце первой, третьей декадах. Ветер до 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца, - уточнили специалисты.

В метеослужбе напомнили, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер.

Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/-5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца, - заключили в «Казгидромете».

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