Прокурор Актау проведет встречу с населением

Прокурор города Ерболат Абдиров проведет встречу с населением областного центра, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

Фото: gov.kz

Прокурор Актау Ерболат Абдиров проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц 31 марта в 15:00 часов.

Место: универсальная библиотека имени Кабиболлы Сыдыикова, микрорайон 19А, зд. №1/2.

Для участия в приеме необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Номер телефона для справок: +7 (702) 747-73-87.

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