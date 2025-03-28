Скальная тропа в Актау «трещит по швам»: что показали исследования

За довольно короткое время на Скальной тропе появились ограждения, сигнализирующие горожанам об опасности двух мест – природной пещеры и еще одного участка, находящегося вблизи от нее. В пресс-службе Актауского городского акимата рассказали корреспонденту Lada.kz о том, какие исследования были проведены на указанной территории за последнее время.

Фото: Lada.kz

Нужно отметить, что ограждения в двух местах стоят по сей день, такая же ситуация обстоит и с опасными трещинами в скалах. Каких-либо видимых работ на территории проделано не было.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в пресс-службе Актауского городского акимата, на участке, что расположен выше пещеры, провели георадарное обследование. Ответственным за него было алматинское ТОО «ТехЭкспертПроект».

Работы велись за счет подрядной организации, ответственной за благоустройство в городе.

Общий объем георадарного обследования составил 600 метров. Глубина исследований варьировалась в пределах пяти-шести метров. По результатам выявлено, что трещина (разлом) на участке имеет многолетнее развитие, и это связано с естественными воздействиями окружающей среды: осадками, морской водой и другими факторами, - сообщили в акимате.

Высказались в администрации и поводу огороженной в целях безопасности людей пещеры. Как выяснилось, с момента, когда ее огородили, каких-либо обследований не проводилось. О намерениях это сделать в ближайшее время также не заявлялось.

Указанная пещера исследована не была. Вероятно, углубление разлома связано с монтажом свай при строительстве многоквартирного жилого дома, - коротко прокомментировали в акимате.

Напомним, до 2023 года жители и гости областного центра могли свободно посещать пещеру: в ней установили лавочки и оборудовали декоративную подсветку, сделав из объекта достаточно популярную достопримечательность. Однако потом доступ в пещеру закрыли.

О существенных трещинах вблизи пещеры горожане сообщили в феврале текущего года, опасаясь непредвиденного обрушения породы. После власти установили на месте ограждение.

Нужно отметить, что над вышеназванными местами вот уже несколько лет ведется стройка – возводится жилой комплекс. Жители Актау считают, что именно она служит причиной появления ограждений в данном месте.

Не раз люди высказывали недовольство по проводимым работам, однако от властей исходила лишь слабая реакция. Между тем строительство жилого дома на март текущего года идет полным ходом.

К слову, обрушения породы происходили на других участках Скальной тропы. Так, первый обвал произошел в 4 микрорайоне 7 января 2019 года.

Дважды части скал падали в 2020 году – в мае и ноябре.

Последний раз был зафиксирован в феврале 2024 года. Тогда камни раздробили пешеходную дорожку Скальной тропы, из-за чего ее пришлось перестраивать, несколько изменив маршрут.

По счастливой случайности все инциденты обошлись без жертв и пострадавших.