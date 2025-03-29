На претензии о нехватке лекарства для онкобольных ответили в облздраве Мангистау

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В ведомстве сообщили, что препарат Олапариб, предназначенный для онкобольных, может поставляться только за счет фонда «Қазақстан халқына», созданного по инициативе Президента страны в 2022 году. Фонд оказывает как адресную помощь конкретным людям, там и системную помощь группам населения страны. Критерии отбора получателей адресной помощи и программ развития системной помощи четко определены в концепции организации. Средства, которыми она располагает для оказания помощи народу Казахстана, являются благотворительными пожертвованиями доноров – физических лиц, компаний, фондов, подчеркнули в облздраве.

Так, со стороны управления здравоохранения Мангистауской области были подготовлены и переданы все необходимые документы для того, чтобы Викторию Астафурову добавили в списки на получение данного препарата.

Лекарством Олапариб пациенты обеспечиваются через фонд «Қазақстан халқына». Препарат пациентке Астафуровой был назначен в конце 2024 года. Управлением здравоохранения была направлена заявка в фонд 13 ноября 2024 года. Также в 2025 году фондом было направлено дополнительное соглашение на поставку Олапариба в 2025 году, управлением подписан договор в тот же день, как он был опубликован на сайте. При этом первоначально будут обеспечиваться пациенты, которые обеспечивались в прошлом году. Новые пациенты фонд будет рассматривать дополнительно, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении добавили, что заявка и все необходимые документы подписаны, ожидается поставка. Ее сроки от ведомства не зависят.

Напомним, жительница Актау Виктория Астафурова в своем личном блоге написала обращение к Президенту РК. В нем женщина рассказала, что уже шесть месяцев не может получить жизненно необходимый препарат Олапариб, несмотря на одобренные документы и все положенные согласования.