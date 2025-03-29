18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.25
537.16
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.03.2025, 20:45

На претензии о нехватке лекарства для онкобольных ответили в облздраве Мангистау

Общество 0 709 Наталья Вронская

Пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области разъяснила ситуацию с нехваткой жизненно необходимого препарата для пациентки Виктории Астафуровой, состоящей на учете в онкологическом диспансере, сообщает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В ведомстве сообщили, что препарат Олапариб, предназначенный для онкобольных, может поставляться только за счет фонда «Қазақстан халқына», созданного по инициативе Президента страны в 2022 году. Фонд оказывает как адресную помощь конкретным людям, там и системную помощь группам населения страны. Критерии отбора получателей адресной помощи и программ развития системной помощи четко определены в концепции организации. Средства, которыми она располагает для оказания помощи народу Казахстана, являются благотворительными пожертвованиями доноров – физических лиц, компаний, фондов, подчеркнули в облздраве.

Так, со стороны управления здравоохранения Мангистауской области были подготовлены и переданы все необходимые документы для того, чтобы Викторию Астафурову добавили в списки на получение данного препарата.

Лекарством Олапариб пациенты обеспечиваются через фонд «Қазақстан халқына». Препарат пациентке Астафуровой был назначен в конце 2024 года. Управлением здравоохранения была направлена заявка в фонд 13 ноября 2024 года. Также в 2025 году фондом было направлено дополнительное соглашение на поставку Олапариба в 2025 году, управлением подписан договор в тот же день, как он был опубликован на сайте. При этом первоначально будут обеспечиваться пациенты, которые обеспечивались в прошлом году. Новые пациенты фонд будет рассматривать дополнительно, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении добавили, что заявка и все необходимые документы подписаны, ожидается поставка. Ее сроки от ведомства не зависят.

Напомним, жительница Актау Виктория Астафурова в своем личном блоге написала обращение к Президенту РК. В нем женщина рассказала, что уже шесть месяцев не может получить жизненно необходимый препарат Олапариб, несмотря на одобренные документы и все положенные согласования.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.