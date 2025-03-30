Движение на одном из участков в Актау ограничат до 10 апреля

В городском акимате указали участок автодороги, на котором будет ограничено движение, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы городского акимата

В связи с проведением реконструкции автомобильной дороги от СпецЦОНа до автозаправочной станции «Нурас» до 10 апреля 2025 года будет ограничено движение на участке от перекрестка автозаправочной станции «Кездесу» до перекрестка у «Тойота центр».

Закрытие движения будет действовать в одном направлении, при этом встречное движение будет открыто.