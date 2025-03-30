Движение на одном из участков в Актау ограничат до 10 апреля

В городском акимате указали участок автодороги, на котором будет ограничено движение, сообщает Lada.kz.
В связи с проведением реконструкции автомобильной дороги от СпецЦОНа до автозаправочной станции «Нурас» до 10 апреля 2025 года будет ограничено движение на участке от перекрестка автозаправочной станции «Кездесу» до перекрестка у «Тойота центр».
Закрытие движения будет действовать в одном направлении, при этом встречное движение будет открыто.
Просим водителей учитывать изменения в маршрутах и соблюдать правила дорожного движения, - обратились в городской администрации.
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