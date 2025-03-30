Жителям Актау напомнили о необходимости регистрации сигнального и охолощенного оружия

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По данным ведомства, в рамках усиления контроля за оборотом оружия в 2022 году внесены изменения в законодательство, согласно которым охолощенное оружие отнесено к категории гражданского. Оно может использоваться исключительно в культурных, образовательных и коллекционных целях.

Приобретенное сигнальное и охолощенное оружие подлежит обязательной регистрации в органах внутренних дел в течение семи дней.

Напоминаем гражданам, что за незаконное хранение, ношение и реализацию сигнального и охолощенного оружия предусмотрена ответственность по статье 482 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». В целях обеспечения общественной безопасности рекомендуется добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, что освобождает от ответственности согласно законодательству РК, - сообщает полиция Актау.

Согласно статье 482 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» за такое нарушение предусмотрен штраф на физических лиц в размере двадцати (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати пяти (98 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати (117 960 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей (157 280 тенге), с конфискацией оружия, а также основных (составных) частей к нему.