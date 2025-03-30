Шоу дронов и концерты пройдут на набережной Актау

В рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира 2025 года» состоятся концерты, музыкальные спектакли и шоу дронов. Об этом сообщает акимат Актау, передает Lada.kz .

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В городской администрации сообщили, что на набережной Актау состоится масштабный концерт.

В Актау, как в культурной столице тюркского мира, представят музыкальные спектакли, рассказывающие о богатой истории и наследии тюркоязычных народов. Постановки будут отличаться оригинальными хореографическими решениями и современными технологическими эффектами. Кроме того, над набережной города для гостей и жителей проведут захватывающее шоу дронов, - сообщает акимат Актау.

Торжественная церемония открытия проекта «Актау – культурная столица тюркского мира 2025 года» состоится 5 апреля в 19:00 на площади амфитеатра.

Напомним, в областном центре пройдет ряд мероприятий с участием иностранных гостей. Реализация проекта обойдется в 2,5 миллиарда тенге.