Моряки из Актау примут участие в военном параде в честь 80-летия Победы

Моряки Актауского гарнизона отправились в столицу для подготовки к военному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Министерства обороны РК

По данным ведомства, более 150 военнослужащих Военно-морских сил Актауского гарнизона, среди которых офицеры, старшины и матросы, отправились в Астану для дальнейшей подготовки к военному параду.

С теплотой и гордостью простились на вокзале родные и близкие моряков, удостоившихся чести принять участие в торжественном марше, который пройдет 7 мая в Астане.

Горжусь моим сыном, – поделилась мама матроса Али Битева Гульмира Калмуратова, – Он уже шесть месяцев служит на боевом корабле в дивизионе разнородных кораблей. Участвовать в Параде – это действительно большая честь, и не каждому выпадает такая возможность. Желаю всем морякам успешного выполнения этой ответственной миссии.

Отмечается, что в военном параде примут участие моряки из разных подразделений, включая дивизион разнородных кораблей, десантно-штурмовой батальон, службу гидрографического обеспечения, комендантскую роту и учебный центр Военно-морских сил.