Около 1 млн тенге необходимо волонтерам на дрон в Актау

Волонтеры «Lider.kz» кинули клич в соцсетях о помощи в сборе средств на беспилотник, стоимостью свыше 900 тысяч тенге, сообщает Lada.kz.
Команда «Lider.kz» организует сбор средств на профессиональный дрон, очень важный для их работы, так как он будет использоваться для поисковых операций. В частности, в поисках пропавшего 33-летнего парня в районе Кендерли применялся дрон, который волонтерам предоставили в пользование всего лишь на один день.
Летом, уверяют активисты, летательный аппарат будет крайне необходим в поисках пропавших без вести как на суше, так и на Каспии.
Мы выбрали модель, которая имеет несколько степеней защиты и множество датчиков, что делает ее устойчивой к сильным ветрам. У нее отличная камера, и это действительно профессиональное оборудование. Хотя вещь и дорогая, мы верим, что сможем собрать необходимую сумму. Это наша большая цель, - обращается основатель волонтерского движения Давид Миникаев.
Стоимость дрона составляет 905 830 тенге.
Контактный номер: +7 (700) 499-72-92 (Давид). Желающие поддержать могут отправить перевод на Kaspi Gold с пометкой «На дрон».
Волонтеры готовы предоставить полные отчеты о собранных средствах.
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