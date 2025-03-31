Около 1 млн тенге необходимо волонтерам на дрон в Актау

Волонтеры «Lider.kz» кинули клич в соцсетях о помощи в сборе средств на беспилотник, стоимостью свыше 900 тысяч тенге, сообщает Lada.kz .

Фото: wifi.kz

Команда «Lider.kz» организует сбор средств на профессиональный дрон, очень важный для их работы, так как он будет использоваться для поисковых операций. В частности, в поисках пропавшего 33-летнего парня в районе Кендерли применялся дрон, который волонтерам предоставили в пользование всего лишь на один день.

Летом, уверяют активисты, летательный аппарат будет крайне необходим в поисках пропавших без вести как на суше, так и на Каспии.

Мы выбрали модель, которая имеет несколько степеней защиты и множество датчиков, что делает ее устойчивой к сильным ветрам. У нее отличная камера, и это действительно профессиональное оборудование. Хотя вещь и дорогая, мы верим, что сможем собрать необходимую сумму. Это наша большая цель, - обращается основатель волонтерского движения Давид Миникаев.

Стоимость дрона составляет 905 830 тенге.

Контактный номер: ‪+7 (700) 499-72-92‬ (Давид). Желающие поддержать могут отправить перевод на Kaspi Gold с пометкой «На дрон».

Волонтеры готовы предоставить полные отчеты о собранных средствах.