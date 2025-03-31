Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 31 марта

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 31 марта.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 31 марта планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 31 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

питьевую и техническую воду отключат в 1А микрорайоне;

2 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 13, 14, 15, 16;

4 микрорайон, без технической воды останутся жители дома № 53;

11 микрорайон, без питьевой воды останутся жители дома № 30;

13 микрорайон, без технической воды будут жильцы дома № 24;

14 микрорайон, отключат техническую воду в доме № 5;

26 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 41, 42, 43, 45, 46;

26 микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 1г, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

28 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 20,21;

30 микрорайон, без технической воды останутся жители коттеджей №№ 158, 159, 160, 160/1, 160/2, 161, 161/1, 161/2, 162, 163.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время аварийные ремонтные работы в областном центре не проводятся.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.