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31.03.2025, 10:05

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 31 марта

Общество 0 2 271 Лиана Рязанцева

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 31 марта. 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 31 марта планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 31 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • питьевую и техническую воду отключат в 1А микрорайоне;
  • 2 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 13, 14, 15, 16;
  • 4 микрорайон, без технической воды останутся жители дома № 53;
  • 11 микрорайон, без питьевой воды останутся жители дома № 30;
  • 13 микрорайон, без технической воды будут жильцы дома № 24;
  • 14 микрорайон, отключат техническую воду в доме № 5;
  • 26 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 41, 42, 43, 45, 46;
  • 26 микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 1г, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
  • 28 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 20,21;
  • 30 микрорайон, без технической воды останутся жители коттеджей №№ 158, 159, 160, 160/1, 160/2, 161, 161/1, 161/2, 162, 163.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время аварийные ремонтные работы в областном центре не проводятся.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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