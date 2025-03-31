Полиция объявила «войну» браконьерам в Мангистау

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С 1 апреля по 31 мая, по данным департамента полиции региона, будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре-2025» по предупреждению и выявлению фактов незаконного вылова, реализации и транспортировки рыбы и рыбной продукции.

Полиция предупреждает, что незаконный вылов и реализация рыбы строго запрещены. За это предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Наказание предусматривает штраф в размере до 3000 МРП (11 796 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.