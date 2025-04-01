Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 1 апреля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 1 апреля.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что 1 апреля планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 1 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время аварийные ремонтные работы в областном центре не проводятся.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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