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01.04.2025, 10:35

Будет пеня! Сколько водителей в Мангистау стали должниками в налоговой

Общество 0 1 583 Ольга Максимова

Более 17 тысяч водителей в Мангистауской области не уложились в крайний срок оплаты налога на транспорт и имеют задолженность. Общую сумму назвали в региональном департаменте государственных доходов, передает Lada.kz.

Фото с сайта kolesa.kz
Фото с сайта kolesa.kz

Сегодня, 1 апреля, истек крайний срок уплаты налога на транспорт за 2024 год. Так, 17,2 тысячи жителей Мангистауской области имеют задолженность по налогу на транспортные средства на сумму более 786,9 млн тенге.

Как сообщили в территориальном департаменте госдоходов, со 2 апреля текущего года должникам будут направляться уведомления о налоговой задолженности, а также начисляться пеня за каждый день просрочки.

Всего в регионе у физлиц в собственности находится свыше 214 тысяч машин.

Налог на транспортные средства исчисляется самостоятельно. Для этого можно использовать электронный сервис «Расчет налога на транспорт», размещенный на портале Комитета госдоходов МФ РК, либо в сервисе «Калькуляторы» мобильного приложения «e-Salyq Azamat». Ставка налога зависит от размера МРП и объема двигателя транспортного средства. Для исчисления налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года, то есть за 2024 год применяется 3 692 тенге, - напомнили в департаменте госдоходов Мангистауской области.

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