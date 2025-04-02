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02.04.2025, 18:14

В Мангистау запустили новый автобусный маршрут Курык-Жетыбай

Общество 0 1 047 Ольга Максимова

В Каракиянском районе для развития транспортного сообщения между населенными пунктами и облегчения передвижения населения запущен новый маршрут Курык-Жетыбай, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Автобусы. Иллюстративное фото акимата МО
Автобусы. Иллюстративное фото акимата МО

Как сообщил аким Каракиянского района Сымбат Торетаев, на маршрутах Жетыбай-Актау, Мунайшы-Актау, Жетыбай-Мунайшы-станция Жетыбай, Курык-станция Каракия запущен общественный транспорт. Отмечается, что новый маршрут является пилотным. Кроме того, завершено строительство трассы Курык-Жетыбай, и доступ к райцентру стал намного удобнее.

Отправление в Курыке - от магазина «Алия», в месте остановки таксистов, в Жетыбае – от парковки районной мечети. Из Жетыбая автобус отправляется ежедневно в 10:00, 14:00 и 19:00 часов, а из Курыка – в 07:00, 12:00 и 17:00 часов. 

Стоимость проезда для взрослых - 300 тенге, для детей от 7 до 18 лет – 150 тенге.

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