Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 2 апреля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 2 апреля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 2 апреля планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 2 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

2 микрорайон, технической воды не будет в домах №№13, 14, 15, 16;

5 микрорайон, без технической воды временно останутся жильцы домов №№8, 10, 11, 18;

7 микрорайон, техническую воду отключат в домах №№2-8;

13 микрорайон, технической воды не будет в доме №24;

14 микрорайон, питьевую воду отключат в домах №№14, 13, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25;

15 микрорайон, без технической воды останутся жители домов №№9, 10, 11, 13, 14, 35, 37, 39, 52;

17 микрорайон, техническую воду отключат в здании №88;

22 микрорайон, техническую и питьевую воду отключат в доме №4.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время аварийные ремонтные работы в областном центре не проводятся.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.