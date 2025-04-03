Подрядчика оштрафовали за попытку установить ржавые трубы в Актау

Замена старых труб на старые возмутила жителей города. Власти провели проверку в отношении нанятого подрядчика и отправили материалы в суд. В результате исполнитель был привлечен к ответственности, передает Lada.kz .

Трубы. Фото из архива Lada.kz

Ранее жители 15 микрорайона пожаловались на то, что при реконструкции водопровода им пытались установить ржавые трубы. После огласки этого факта акимат города поручил заменить бракованные трубы, а также в дальнейшем обеспечить тщательный контроль качества выпускаемой продукции.

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области Даурен Отепкали сообщил, что в отношении подрядчика, допустившего нарушение, были приняты меры административного воздействия.

В управление поступило письмо от городского отдела строительства по фактам отсутствия уборки территории, где велись работы, выброса строительных материалов, использования некачественных материалов при замене водопроводных труб в 8-15 микрорайонах и принятию мер административного воздействия в соответствии с требованиями кодекса. Письмо было принято в производство, все факты были доказаны. Подрядчик оштрафован в соответствии со статьями 309 и 312 КоАП РК. Сумма штрафа взыскана в доход государства, - рассказал Даурен Отепкали в Facebook.

Он отметил, что если в течение года подрядчик, который относится к малому предпринимательству, допустит аналогичное нарушение, в суде уже будет стоять вопрос об отзыве лицензии на строительство.

Напомним, второй этап реконструкции магистральных тепловых сетей начнётся сразу после окончания отопительного сезона.

Для справки

Статья 309 КоАП РК (Повреждение территорий при производстве строительных и ремонтных работ)

Раскопка без соответствующего разрешения дворов, улиц и площадей, загромождение их строительными материалами, непринятие мер к приведению в порядок мест раскопок, а также строительных площадок после окончания строительства и ремонта – влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10 (35 320 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 15 (58 980 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25 (98 300 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (393 200 тенге).

Статья 312 КоАП РК (Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства РК и государственных нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением требований, установленных техническими регламентами).

Нарушение статьи влечет штраф на должностных лиц в размере 60 (235 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 200 (786 400 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400 (1 572 800), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 700 МРП (2 752 400 тенге).