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03.04.2025, 15:12

Мангистаусцы вложили в финансовую пирамиду «Buyers Union» 120 млн тенге

Общество 0 1 717 Ольга Максимова

В территориальном департаменте Агентства по финмониторингу рассказали, что треть вкладчиков финансовой пирамиды «Buyers Union» - мангистаусцы, передает Lada.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Как сообщали ранее в Агентстве, была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив. Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.

Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц. Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тысяч тенге, а также разовый вступительный взнос в размере 10% от стоимости приобретаемого имущества.

Участников вовлекали посредством активной раскрутки в социальных сетях TikTok и Instagram.

В результате в пирамиду привлекли более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге. Их них 103 вкладчика – жители Мангистауской области. Они внесли в «кооператив» 120 млн тенге.

«В качестве потерпевших признаны 10 вкладчиков из Актау. У них сумма ущерба составляет 12 миллионов тенге. Установлены лица, которые курировали деятельность пирамиды в Мангистау, следственные действия продолжаются», - сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.

Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца.

В департаменте напомнили, что АФМ запустили телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

«Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, нужно обращаться в департамент экономических расследований», - отметили в департаменте экономических расследований.

Напомним, в феврале была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana». В нашем регионе насчитали свыше двух тысяч участников пирамиды, которые вложили порядка 940 миллионов тенге.

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