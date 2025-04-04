Минздрав начал проверку по факту массового отравления детей в школьной столовой в Бейнеу

Отравление детей в Бейнеу родители связывают с некачественной пищей в школьной столовой. Управлением полиции Манашинского района столовая школы опечатана. Министерством здравоохранения РК начато расследование, передает Lada.kz .

Школьная столовая. Фото: Уральский меридиан

По факту группового инфекционного заболевания пищевого происхождения среди 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы начато расследование, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, сообщает Минздрав РК.

«Направлены письма в управление полиции Манашинского района, департамент полиции, управление образования, районную и областную прокуратуру. Столовая школы опечатана полицией», - говорится в сообщении.

Специалисты отобрали пробы пищевой продукции, воды, смывов, дезсредств, также направили на обследование работников на наличие кишечной инфекции.

Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников. При поступлении в приемный покой они высказывали жалобы на рвоту, общую слабость, жидкий стул, боли в животе. Их состояние удовлетворительное.

Опрошенные родители школьников связывают заболевание с некачественной едой в столовой школы, где горячим питанием охвачены 417 учащихся начальных классов. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой, как утверждают ее авторы, ночью после отравления работники столовой отмывают помещение, а также выносят продукты.

Напомним, после массового отравления школьников в селе Бесшокы у работников школьной столовой выявили стафилококк.