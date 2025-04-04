Минздрав начал проверку по факту массового отравления детей в школьной столовой в Бейнеу

Отравление детей в Бейнеу родители связывают с некачественной пищей в школьной столовой. Управлением полиции Манашинского района столовая школы опечатана. Министерством здравоохранения РК начато расследование, передает Lada.kz.
По факту группового инфекционного заболевания пищевого происхождения среди 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы начато расследование, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, сообщает Минздрав РК.
«Направлены письма в управление полиции Манашинского района, департамент полиции, управление образования, районную и областную прокуратуру. Столовая школы опечатана полицией», - говорится в сообщении.
Специалисты отобрали пробы пищевой продукции, воды, смывов, дезсредств, также направили на обследование работников на наличие кишечной инфекции.
Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников. При поступлении в приемный покой они высказывали жалобы на рвоту, общую слабость, жидкий стул, боли в животе. Их состояние удовлетворительное.
Опрошенные родители школьников связывают заболевание с некачественной едой в столовой школы, где горячим питанием охвачены 417 учащихся начальных классов. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой, как утверждают ее авторы, ночью после отравления работники столовой отмывают помещение, а также выносят продукты.
Напомним, после массового отравления школьников в селе Бесшокы у работников школьной столовой выявили стафилококк.
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