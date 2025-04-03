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03.04.2025, 10:30

Невыученные уроки общепита: пищевое отравление подозревают у 11 школьников в Бейнеу

Общество 0 1 517 Ольга Максимова

Ученики одной из общеобразовательных школ села в Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. После оказания помощи их отправили домой. Сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой, передает Lada.kz.

Скорая помощью. Фото: архив Lada.kz
Скорая помощью. Фото: архив Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе акимата Бейнеу, скорая помощь начала доставлять школьников в приемный покой Бейнеуской центральной районной больницы вечером 1 апреля. Поступило 11 детей в возрасте от 9 до 12 лет. Все они жаловались на тошноту, рвоту и слабость. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их отпустили домой, так как показаний к госпитализации не было. В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, они находятся на амбулаторном лечении.

                                                                                              Пострадавший ребенок. 

В управлении здравоохранения региона сообщили, что у детей установлена функциональная дисфиксия - нарушение пищеварения после возможного употребления пиши.

«Специалистами управления санэпидконтроля Бейнеуского района проводится оперативное расследование с взятием проб продуктов питания на лабораторные исследования и проведением соответствующих санитарно-профилактических мероприятий», - рассказали в акимате Бейнеу.

В акимате отметили, что все школьники являются учениками 2,3 и 5 классов общеобразовательной школы Манашы, расположенной в селе Бейнеу.

Напомним, в сентября 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мунайлинского района отравились 460 детей.

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