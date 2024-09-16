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16.09.2024, 17:19

Массовое отравление в Мангистау: у работников школьной столовой выявили стафилококк

Новости Актау 0 1 931 Бекболаева Динара

Стали известны результаты лабораторного исследования по факту пищевого отравления школьников в Мангистауской области, сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

Специалистами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, Мунайлинского районного санитарно-эпидемиологического управления и лаборатории Национального  центра экспертизы проведена внеплановая эпидемиологическая проверка. Были взяты пробы для бактериологического исследования готовых пищевых продуктов, воды и у персонала столовой.

Согласно заключению, в ходе санитарно-эпидемиологического исследования школьной столовой выявлены грубые санитарные нарушения:

1. В пробах приготовленных пищевых продуктов лабораторно доказано наличие патогенных бактерий (картофельное пюре, котлеты из мяса птицы, соус и компот);  

2. В 20% взятых проб мазков (смывов) доказано наличие кишечных бактерий;

3. В результате бактериологического исследования 10 работников, 1 медицинского работника и 1 индивидуального предпринимателя, работающих в школьной столовой, у 6 специалистов выявлены стафилококки;

4. В лабораторных условиях доказано, что сотрудница школьной столовой (посудомойка) является переносчиком дизентерии бактериальной, а также вышеуказанная  сотрудница выполняла функции раздатчика продуктов питания (раздатчицы), тем самым заражала продукты питания.

5. При проверке личных медицинских книжек установлено, что 4 работника столовой прошли фиктивный медицинский осмотр, по данному факту направлено письмо в областную прокуратуру и областной департамент внутренних дел.

В настоящее время Мунайлинским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело № 244450031000356 по ч. 1 ст. 304 УК РК, начато досудебное расследование. Эти условия привели к возникновению кластерных бактериальных инфекционных заболеваний кишечника, - отметили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано «Групповое пищевое отравление». Пострадали 460 детей. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
А руки мыть после посещения туалета работники общепита не пробовали?
16.09.2024, 15:37
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