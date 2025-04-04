Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 4 апреля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 4 апреля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 4 апреля планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня,4 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

5 микрорайон, технической воды не будет в домах №№ 1, 5А, 5Б;

8 микрорайон, питьевую воду отключат в доме № 15;

13 микрорайон, техническую и питьевую воду отключат в доме № 24;

26 микрорайон, техническую воду отключат в домах №№ 42, 43, 45, 46;

27 микрорайон, без технической воды останутся жители дома № 18;

28 микрорайон, техническую воду отключат в доме № 34;

31А микрорайон, без технической воды останутся жильцы домов №№ 5, 6, 7.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время аварийные ремонтные работы проводятся в 22 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.