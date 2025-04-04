Жителей Актау приглашают на ярмарку сельхозпродукции

Ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города пройдёт в Актау в субботу, 5 апреля. Об этом сообщили в Актауском городском акимате, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Акимат Актау приглашает на ярмарку, которая пройдет в рамках проекта «Актау – культурная столица Тюркского мира».

Уважаемые жители и гости города Актау! Ярмарка сельскохозяйственной продукции в новом формате состоится 5 апреля 2025 года на автостоянке, рядом с медицинским центром «Қасиет» в 26 микрорайоне. В мероприятии примут участие предприниматели города. Приходите и поддержите местных предпринимателей, - сообщили в акимате.

В городском акимате отметили, что продовольственные товары можно будет приобрести по доступным ценам.

Начало ярмарки – в 09:00.