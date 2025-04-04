Актауские байкеры откроют мотосезон 1 мая

На открытие мотосезона приглашают жителей Актау, передает Lada.kz.
Открытие сезона состоится 1 мая у амфетеатра в 15 микрорайоне. В 12:00 часов запланирован сбор мотоциклистов.
Не пропустите это яркое событие! Мотосезон – это время приключений, новых дорог и незабываемых впечатлений! Мы готовим для жителей города множество сюрпризов. На открытии мотосезона вы сможете не только отлично провести время, но и познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и найти новых друзей. Это прекрасная возможность стать частью большого и дружного мотобратства,- сообщили организаторы.
Жителей и гостей города ждут конкурсы, зажигательная музыка DJ RAV и вкусная еда.
В 14:30 часов, по традиции, байкеры проедут вокруг города и продемонстрируют свою технику жителям Актау.
Организаторы мероприятия также напомнили владельцам мотоциклов, что безопасность превыше всего.
Не забывайте об экипировке, соблюдайте правила дорожного движения и уважайте других участников дорожного движения, - подытожили организаторы.
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