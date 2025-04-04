Актау в стиле Хаяо Миядзаки

Фото сгенерировано нейросетью

В программе ChatGPT появилась новая функция, которая позволяет нейросети превращать фотографии из реальной жизни в кадры, стилизованные под анимацию студии Ghibli, созданную Хаяо Миядзаки.

Представьте, как мог бы выглядеть Актау, если бы Хаяо Миядзаки выбрал этот город в качестве основы для своего нового фильма! В социальных сетях появились изображения мест Актау, преобразованных с помощью анимационного фильтра искусственного интеллекта.

Пользователи сети отметили, что изображения получились впечатляющими.

Чувствуется спокойствие и безмятежность, без суеты и шума города, запах моря, штиль в море, легкий бриз, отдаленные ненавязчивые голоса чаек, не жаркое солнце. Было бы у нас все таким же зеленым. Как красиво - столько зелени, жаль, что только на картинке. Жаль, что это только на рисунках. Выглядит замечательно, пишут пользователи сети.

Для справки: Хаяо Миядзаки — японский режиссёр-аниматор. Вместе с Исао Такахатой основал анимационную студию Studio Ghibli, на которой выпущено большинство его фильмов. Миядзаки чаще всего работал в жанрах фэнтези, детской сказки, стимпанка и магического реализма.