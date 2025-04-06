Более 70 детей-сирот едва не остались без жилья в Мангистау

Прокуратурой Мангистауской области установлено, что 75 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не были поставлены в очередь на жилье, сообщает Lada.kz .

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В соответствии с Законом «О жилищных отношениях» законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны поставить ребенка на учет в местный исполнительный орган для получения жилья.

Кроме того, опекуны 14 сирот были неправомерно ограничены в праве на получение единовременной бесплатной денежной выплаты, а также другим 24 опекунам соцвыплаты произведены ниже установленного размера.

Мерами прокурорского надзора все дети-сироты поставлены в очередь на получение жилья, а причитающиеся соцвыплаты осуществлены в полном объеме.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.