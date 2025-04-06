Культура? Водители из-за концерта бросают автомобили на тротуарах и газоне в Актау

Желающих лицезреть гала-концерт, приуроченный к проекту «Актау – культурная столица тюркского мира», оказалось так много, что люди бросили свои автомобили на пешеходной зоне и на территории с зелеными насаждениями, сообщает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

По словам жителей 14 микрорайона, из-за крупного мероприятия автовладельцы устроили бардак – машины просто-напросто бросают у домов, на тротуарах и газоне.

В частности, недовольство выразили жильцы домов №21 и №22, расположенных напротив набережной, которая стала эпицентром событий.

Кроме того, внутри микрорайона создаются дорожные заторы.

Подобная ситуация складывается и в 15 микрорайоне. Жители дома №70 даже повесили табличку на шлагбаум, чтобы водители не парковали свои автомобили перед ним.

На трассе Жанаозен-Актау, как сообщают местные жители, тоже наблюдается большое скопление транспорта.