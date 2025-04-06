Токаев поздравил Актау с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира

От лица президента письмо зачитала министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

Уважаемые гости, дорогие мангистаусцы, поздравляю вас с присвоением городу Актау статуса культурной столицы тюркского мира. Древняя Мангистауская земля, богатый и священный регион являются неотъемлемой частью тюркской цивилизации. Эта святая земля хранит многовековое духовное наследие нашего народа и всего тюркского мира. Укрепление сотрудничества народов, чьи традиции и история связаны друг с другом, является нашей общей задачей. Я уверен, что в этот знаменательный год будут проведены встречи, которые ещё больше укрепят наше братство, и будут приняты важные решения. Пусть крепнет единство тюркского народа! Всем вам желаю благополучия, счастья и успехов!, - сказал президент.