18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.04.2025, 23:37

Токаев поздравил Актау с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира

Общество 0 454 Алия Шарипова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо по случаю церемонии открытия гала-концерта «Актау – культурная столица тюркского мира», передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

От лица президента письмо зачитала министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

Уважаемые гости, дорогие мангистаусцы, поздравляю вас с присвоением городу Актау статуса культурной столицы тюркского мира. Древняя Мангистауская земля, богатый и священный регион являются неотъемлемой частью тюркской цивилизации. Эта святая земля хранит многовековое духовное наследие нашего народа и всего тюркского мира. Укрепление сотрудничества народов, чьи традиции и история связаны друг с другом, является нашей общей задачей. Я уверен, что в этот знаменательный год будут проведены встречи, которые ещё больше укрепят наше братство, и будут приняты важные решения. Пусть крепнет единство тюркского народа! Всем вам желаю благополучия, счастья и успехов!, - сказал президент.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное