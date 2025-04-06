Не долетели до Актау: FlyArystan объяснила вынужденную остановку в Атырау

В авиакомпании «Fly Arystan» прокомментировали жалобы пассажиров, которые ранее заявили, что не смогли добраться до Актау из-за вынужденной посадки самолета в Атырау, передает Lada.kz .

Фото с сайта azh.kz

Как пояснили в авиакомпании «Fly Arystan», рейс FS 7577 направления Шымкент-Актау совершил посадку в Атырау из-за неблагоприятных погодных условий в Актау, в частности, из-за тумана, в результате которого видимость была ниже минимально допустимой.

Пассажирам были предоставлены питание, размещение в гостинице, а также возможность перебронировать билеты на ближайшие рейсы Атырау-Актау при наличии свободных мест. Вылет в Актау состоялся 5 апреля в 23:44 часов по местному времени. FlyArystan напоминает, что безопасность полетов является главным приоритетом авиакомпании, - сообщил перевозчик.

Напомним, пассажирам рейса авиакомпании «FlyArystan» пришлось остаться в аэропорту Атырау из-за того, что самолет перевозчика не смог приземлиться в Актау.