Ушел из жизни известный в Актау детский врач-хирург

В Актау ушел из жизни известный врач высшей категории, детский хирург и травматолог-ортопед Габидулла Жеткизгенович Ережепов, который более 40 лет посвятил своей работе в областной детской больнице. О его кончине сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы медучреждения

Габидулла Жеткизгенович Ережепов - профессионал, мастер своего дела, посвятивший свою сознательную жизнь здоровью детей. В 1976 году окончил педиатрический факультет Актюбинского государственного медицинского института, в 1976-1977 годах прошел интернатуру по общей педиатрии.

Он получил образование в нескольких престижных учебных заведениях по следующим специальностям:

1981 год — детская хирургия в Алматы,

1982 год — детская ортопедия в ЦИТО им. Приорова в Москве,

1984 год — детская хирургия, общая травматология и ортопедия в ГИДУВ в Алматы,

1989 год — общая специализация по детской травматологии и ортопедии в ГИДУВ в Ленинграде,

2003 год — травматология и ортопедия в ГИДУВ в Нижнем Новгороде,

2007 год — детская хирургия в Актобе,

2008 год — ортопедия в Санкт-Петербурге,

2013 год — травматология и ортопедия по ФПО в Астане.

Трудовая деятельность:

Ординатор отделения детской хирургии, старший ординатор, заведующий детским хирургическим отделением в областной детской больнице.

Врач-травматолог.

Заведующий травматологическим отделением в областной детской больнице.