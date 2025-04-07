Ушел из жизни известный в Актау детский врач-хирург

В Актау ушел из жизни известный врач высшей категории, детский хирург и травматолог-ортопед Габидулла Жеткизгенович Ережепов, который более 40 лет посвятил своей работе в областной детской больнице. О его кончине сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, передает Lada.kz.
Габидулла Жеткизгенович Ережепов - профессионал, мастер своего дела, посвятивший свою сознательную жизнь здоровью детей. В 1976 году окончил педиатрический факультет Актюбинского государственного медицинского института, в 1976-1977 годах прошел интернатуру по общей педиатрии.
Он получил образование в нескольких престижных учебных заведениях по следующим специальностям:
Трудовая деятельность:
Начав свою трудовую деятельность врачом, он быстро зарекомендовал себя как опытный и высококвалифицированный специалист. Он был благодарной душой для тысяч родителей, переживающих за судьбы своих детей. Для коллег он оставался учителем, другом и настоящим примером. Ему было 73 года. Коллектив областной детской больницы выражает глубокие соболезнования семье и близким Габидуллы Жеткизгеновича Ережепова, - обратились медики.
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