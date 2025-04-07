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07.04.2025, 15:50

Ушел из жизни известный в Актау детский врач-хирург

Общество 0 6 770 Лиана Рязанцева

В Актау ушел из жизни известный врач высшей категории, детский хирург и травматолог-ортопед Габидулла Жеткизгенович Ережепов, который более 40 лет посвятил своей работе в областной детской больнице. О его кончине сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы медучреждения
Фото пресс-службы медучреждения

Габидулла Жеткизгенович Ережепов - профессионал, мастер своего дела, посвятивший свою сознательную жизнь здоровью детей. В 1976 году окончил педиатрический факультет Актюбинского государственного медицинского института, в 1976-1977 годах прошел интернатуру по общей педиатрии.

Он получил образование в нескольких престижных учебных заведениях по следующим специальностям:

  • 1981 год — детская хирургия в Алматы,
  • 1982 год — детская ортопедия в ЦИТО им. Приорова в Москве,
  • 1984 год — детская хирургия, общая травматология и ортопедия в ГИДУВ в Алматы,
  • 1989 год — общая специализация по детской травматологии и ортопедии в ГИДУВ в Ленинграде,
  • 2003 год — травматология и ортопедия в ГИДУВ в Нижнем Новгороде,
  • 2007 год — детская хирургия в Актобе,
  • 2008 год — ортопедия в Санкт-Петербурге,
  • 2013 год — травматология и ортопедия по ФПО в Астане.

Трудовая деятельность:

  • Ординатор отделения детской хирургии, старший ординатор, заведующий детским хирургическим отделением в областной детской больнице.
  • Врач-травматолог.
  • Заведующий травматологическим отделением в областной детской больнице.

Начав свою трудовую деятельность врачом, он быстро зарекомендовал себя как опытный и высококвалифицированный специалист. Он был благодарной душой для тысяч родителей, переживающих за судьбы своих детей. Для коллег он оставался учителем, другом и настоящим примером. Ему было 73 года. Коллектив областной детской больницы выражает глубокие соболезнования семье и близким Габидуллы Жеткизгеновича Ережепова, -  обратились медики.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
Один из лучших специалистов своего дела! Соболезную семье!!!
07.04.2025, 15:02
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