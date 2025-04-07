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07.04.2025, 16:06

В Жанаозене почтили память воинов, погибших на таджикско-афганской границе

Общество 0 1 166 Лиана Рязанцева

Сегодня, 7 апреля, в Жанаозене почтили память военослужащих, погибших на таджикско-афганской границе в 1995 году. В ожесточённом бою с вооружёнными бандформированиями погибли 17 казахстанских военнослужащих, среди которых были и уроженцы Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан, передает Lada.kz

 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В 1995 году при выполнении миротворческой миссии на таджикско-афганской границе в ожесточённом бою с вооружёнными бандформированиями погибли 17 казахстанских военнослужащих. Среди них были и уроженцы Мангистауской области.

В память о героизме и самоотверженности бойцов в воинской части № 5548 в Жанаозене состоялось памятное мероприятие с участием представителей акимата, Совета ветеранов, молодёжи, школьников, военнослужащих, а также родственников погибших. Прозвучали слова благодарности за мужество и верность долгу, была объявлена минута молчания.

Командир воинской части № 5548 подполковник Марат Нурмуратов в своём выступлении отметил:

Сегодня мы вспоминаем наших боевых товарищей, которые ценой собственной жизни защитили мир и стабильность в регионе. Их подвиг — это пример для всех нас, особенно для молодёжи. Наша задача — сохранить память о них и быть достойными их героизма. Пока мы помним — они живы в наших сердцах.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятной стеле.

 

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