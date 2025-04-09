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09.04.2025, 09:36

На страже бизнеса: более 5000 предпринимателей защитили прокуроры в Мангистау

Общество 0 1 749 Сергей Кораблев

С начала 2025 года прокуратурой региона защищены права более 5,2 тысяч предпринимателей, передает Lada.kz.

Фото: Baigenews.kz
Фото: Baigenews.kz

По информации прокуратуры Мангистауской области, за прошедший год представители ведомства смогли защитить права более 8,5 тысяч субъектов предпринимательства. Активно эта работа велась и в текущем году – только за первый квартал помощь у прокуроров нашли 5,2 тысяч представителей бизнеса. В рамках работы с инвесторами решены 24 дела по проектам на общую сумму более 145 млрд тенге.

Особое внимание в ходе надзорных мероприятий уделяется проверке решений, касающихся привлечения предпринимателей к административной ответственности. В результате работы прокуроров удалось значительно снизить привлечение бизнеса к административным наказаниям, - отметил начальник управления по защите общественных интересов областной прокуратуры Мерген Мендигалиев.

Он также подчеркнул, что защита прав инвесторов и предпринимателей в Мангистауской области находится под пристальным вниманием прокуратуры.

Одним из главных инструментов защиты инвесторов является проект «Прокурорский фильтр», который позволяет на ранней стадии пресекать незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Прокурорский фильтр подразумевает под собой применение прокурорами различных мер, в том числе введение ограничений, приостановление деятельности, назначение проверок для контроля над деятельностью инвесторов. В функции прокуроров также входит контроль над законностью рассмотрения дел об административных правонарушениях, оценка законности и обоснованности требований государственных органов, а также контроль над соблюдением инвестиционных контрактов по долгосрочным проектам, - пояснил Мерген Мендигалиев.

Он добавил, что прокуратура также имеет право вмешиваться в деятельность государственных органов в случаях нарушения прав предпринимателей.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано около 77 тысяч предпринимателей.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по номеру телефона: +7 (775) 806-50-95.

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