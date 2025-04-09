На страже бизнеса: более 5000 предпринимателей защитили прокуроры в Мангистау

С начала 2025 года прокуратурой региона защищены права более 5,2 тысяч предпринимателей, передает Lada.kz.
По информации прокуратуры Мангистауской области, за прошедший год представители ведомства смогли защитить права более 8,5 тысяч субъектов предпринимательства. Активно эта работа велась и в текущем году – только за первый квартал помощь у прокуроров нашли 5,2 тысяч представителей бизнеса. В рамках работы с инвесторами решены 24 дела по проектам на общую сумму более 145 млрд тенге.
Особое внимание в ходе надзорных мероприятий уделяется проверке решений, касающихся привлечения предпринимателей к административной ответственности. В результате работы прокуроров удалось значительно снизить привлечение бизнеса к административным наказаниям, - отметил начальник управления по защите общественных интересов областной прокуратуры Мерген Мендигалиев.
Он также подчеркнул, что защита прав инвесторов и предпринимателей в Мангистауской области находится под пристальным вниманием прокуратуры.
Одним из главных инструментов защиты инвесторов является проект «Прокурорский фильтр», который позволяет на ранней стадии пресекать незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Прокурорский фильтр подразумевает под собой применение прокурорами различных мер, в том числе введение ограничений, приостановление деятельности, назначение проверок для контроля над деятельностью инвесторов. В функции прокуроров также входит контроль над законностью рассмотрения дел об административных правонарушениях, оценка законности и обоснованности требований государственных органов, а также контроль над соблюдением инвестиционных контрактов по долгосрочным проектам, - пояснил Мерген Мендигалиев.
Он добавил, что прокуратура также имеет право вмешиваться в деятельность государственных органов в случаях нарушения прав предпринимателей.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано около 77 тысяч предпринимателей.
В случае возникновения вопросов можно обратиться по номеру телефона: +7 (775) 806-50-95.
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