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09.04.2025, 12:07

В каких странах жители Мангистау покупают автомобили чаще всего

Общество 0 2 559 Сергей Кораблев

В первом квартале текущего года в регионе растаможено 557 автомобилей на сумму в пять миллионов долларов США. В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, в каких странах жители региона покупают транспорт чаще всего, передает Lada.kz.

Фото: stslog.com
Фото: stslog.com

По данным департамента государственных доходов по Мангистауской области, в регионе за период первого квартала 2025 года таможенное оформление по процедуре «Выпуск товаров для внутреннего потребления» прошли 557 легковых автотранспортных средств.

Общая статистическая стоимость данных автомобилей составила пять миллионов долларов США.

В основном транспорт импортировали из двух стран: Объединённые Арабские Эмираты и Грузия.

При проведении растаможивания указывается цена автомобиля. Ценовая информация на автотранспортные средства размещена на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, которая обновляется и дополняется по мере необходимости.

Данная сетка носит рекомендательный характер и представлена в качестве информации.

Таможенным законодательством установлен перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации. К примеру, если цена ввозимого автомобиля значительно отличается от ценовой информации Комитета государственных доходов, перевозчикам нужно предоставить следующие документы:

  • прайс-лист производителя или автодилера, его коммерческие предложения;
  • коммерческое предложение офертами продавцов ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида;
  • пояснения по основаниям и условиям предоставления продавцом скидок покупателю. Справку от продавца о том, что была предоставлена скидка и в каком размере от начальной стоимости.

При этом отмечается, что вышеуказанные документы необходимо предоставлять вместе с подачей декларации на товары. Данная мера поможет существенно сократить время проведения таможенной очистки.

Таможенная очистка в Казахстане проводится в электронном виде посредством информационной системы органов государственных доходов, в связи с чем участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар путем подписания своим ЭЦП из любого места нахождения.

Правила таможенной очистки ввозимых легковых авто довольно просты. Импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесенные им на приобретение, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан (расходы на транспортировку, его страховые случаи и т.д.).

Следовательно, для принятия таможенной стоимости при таможенной очистке транспортного средства его стоимость должна основываться достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информацией.

В качестве документов могут быть использованы: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист и т.д.

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