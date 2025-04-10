В Актау вертолет будет транспортировать «пострадавших» в больницу

Спасатели будут проводить учения, в ходе которых планируется приземление спецтехники и вертолета на территории Мангистауской областной многопрофильной больницы, сообщает Lada.kz .

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области проводит учения по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям на воде.

В рамках мероприятий будут обсуждены вопросы взаимодействия спасательных подразделений, порядок реагирования на ЧС, а также авиаперевозки пострадавших в областную больницу в 26 микрорайоне.

В ходе учений планируется приземление спецтехники и вертолета на территории медучреждения.

Местных жителей просят проявить понимание и сохранять спокойствие.

Учения запланированы на завтра, 10 апреля, с 10:00 до 11:00 часов.