В Актау вертолет будет транспортировать «пострадавших» в больницу

Спасатели будут проводить учения, в ходе которых планируется приземление спецтехники и вертолета на территории Мангистауской областной многопрофильной больницы, сообщает Lada.kz.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области проводит учения по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям на воде.
В рамках мероприятий будут обсуждены вопросы взаимодействия спасательных подразделений, порядок реагирования на ЧС, а также авиаперевозки пострадавших в областную больницу в 26 микрорайоне.
В ходе учений планируется приземление спецтехники и вертолета на территории медучреждения.
Местных жителей просят проявить понимание и сохранять спокойствие.
Учения запланированы на завтра, 10 апреля, с 10:00 до 11:00 часов.
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