ИИ в деле: полиция обратилась к жителям Мангистау

В департаменте полиции Мангистауской области предупредили о рисках мошенничества с использованием нейросетей, сообщает Lada.kz.
В ведомстве заявляют, что с помощью искусственного интеллекта мошенники научились клонировать голоса, создавать поддельные видео с целью шантажа и взламывания личных аккаунтов. Правоохранители усилили профилактическую работу в данном направлении и отметили, что жителям Мангистауской области важно быть особенно бдительными.
Полиция призывает:
Для защиты аккаунтов необходимо установить двухфакторную аутентификацию.
Напомним, ранее мошенники похитили почти 50 миллионов тенге с банковских счетов двух жительниц Актау.
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