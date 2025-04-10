ИИ в деле: полиция обратилась к жителям Мангистау

В департаменте полиции Мангистауской области предупредили о рисках мошенничества с использованием нейросетей, сообщает Lada.kz .

Изображение создано с помощью ИИ

В ведомстве заявляют, что с помощью искусственного интеллекта мошенники научились клонировать голоса, создавать поддельные видео с целью шантажа и взламывания личных аккаунтов. Правоохранители усилили профилактическую работу в данном направлении и отметили, что жителям Мангистауской области важно быть особенно бдительными.

Полиция призывает:

не переводить деньги по аудио- и видеосообщениям, несмотря на то, что даже если они поступили от знакомых;

проверять срочные просьбы с помощью других каналов связи;

не открывать подозрительные ссылки и файлы.

Для защиты аккаунтов необходимо установить двухфакторную аутентификацию.

Напомним, ранее мошенники похитили почти 50 миллионов тенге с банковских счетов двух жительниц Актау.