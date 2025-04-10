АУЭС Актау опубликовало телефоны для связи по вопросам электроснабжения

Государственное коммунальное предприятие «Актауское управление электрических сетей» на официальной странице в социальных сетях разместило номера телефонов, по которым жители Актау смогут связаться со специалистами для решения вопросов по электроснабжению, передает Lada.kz.
Для удобства горожан ГКП «Актауское управление электрических сетей» (АУЭС) предоставило номера телефонов, позвонив по которым, можно получить помощь специалистов электроснабжения.
1. По заявкам на распломбировку и опломбировку электросчетчиков: +7 (771) 107-54-20, +7 (771) 079-21-17, +7 (775) 102-26-08.
2. Для передачи показаний по ИПУ (индивидуальным приборам учета): +7 (775) 784-74-67, +7 (705) 131-25-67.
3. Для окончательного расчета, для смены собственника: +7 (771) 079-21-19.
4. Для информации по дебиторской задолженности потребителей и уточнение лицевого счета: +7 (771) 079-21-18.
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