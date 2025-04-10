АУЭС Актау опубликовало телефоны для связи по вопросам электроснабжения

Государственное коммунальное предприятие «Актауское управление электрических сетей» на официальной странице в социальных сетях разместило номера телефонов, по которым жители Актау смогут связаться со специалистами для решения вопросов по электроснабжению, передает Lada.kz .

Фото с сайта galatr.cap.ru

Для удобства горожан ГКП «Актауское управление электрических сетей» (АУЭС) предоставило номера телефонов, позвонив по которым, можно получить помощь специалистов электроснабжения.

1. По заявкам на распломбировку и опломбировку электросчетчиков: +7 (771) 107-54-20, +7 (771) 079-21-17, +7 (775) 102-26-08.



2. Для передачи показаний по ИПУ (индивидуальным приборам учета): +7 (775) 784-74-67, +7 (705) 131-25-67.



3. Для окончательного расчета, для смены собственника: +7 (771) 079-21-19.



4. Для информации по дебиторской задолженности потребителей и уточнение лицевого счета: +7 (771) 079-21-18.