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11.04.2025, 10:01

Когда подключат воду для полива на городском кладбище в Актау

Общество 0 1 198 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz поступают обращения от жителей города касательно подачи воды для полива зеленых насаждений на территории городского кладбища. В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, когда подключат питьевую воду для полива. 

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

В преддверии Пасхи многие жители Актау посещают места захоронений своих близких и приводят их в порядок. Горожан волнует вопрос подключения питьевой воды на кладбище для полива зеленых насаждений.

Редакция Lada.kz направила запрос в городской акимат по данному вопросу. Там сообщили, что в настоящее время проводится конкурс по определению подрядной организации.

Подрядная организация будет осуществлять обслуживание трех кладбищ: городского, нового кладбища и мусульманского кладбища Кошкар-Ата. В ее обязанности войдут санитарная очистка территории, полив, а также работы по благоустройству в целом, – пояснили в акимате.

Корреспондент редакции нашел лот на сайте госзакупок. Тендер объявил городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

Прием заявок на участие в тендере стартовал 9 апреля и завершится 14 апреля.

На содержание трех кладбищ в этом году из городского бюджета планируют выделить 16 812 301 тенге, без учета НДС. 

Согласно технической спецификации, подрядная организация будет обязана выполнять широкий спектр работ по благоустройству кладбищ. В частности, предусмотрены:

Организация по благоустройству кладбищ. Регистрация захоронений в особой книге с заполнением всех сведений об умершем и указанием места захоронения. Определение места захоронения. Охрана помещений по круглосуточному сменному графику.  Ежедневное обеспечение порядка и чистоты на территории кладбища: уборка дорог, пешеходных дорожек кладбища, проходов между могилами и за ограждением кладбища в пределах 10м, согласно санитарным правилам, регулярный вывоз и захоронение мусора. Содержание в исправном состоянии электрических и водопроводных сетей. Оплата расходов по водоснабжению и электроэнергии. Полив зеленых насаждений апрель-октябрь. Заполнение емкостей водой на старом кладбище. Завоз питьевой воды для заполнения емкостей на мусульманском кладбище. Своевременная подача заявок на отстрел бродячих животных (собак) на территории кладбищ. Ремонт и покраска ограждения мусульманского кладбища Кошкар-Ата. Ремонт ограждения городских кладбищ по мере необходимости для предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию кладбищ. Вывоз строительного мусора по окончании ремонтных работ. Произвести ремонтные работы кровли и помещений мастерской на старом кладбище. Произвести восстановительные работы ограждения на новом кладбище. Монтаж и реставрация каменной ограды и новой железной ограды на каменной ограде нового христианского кладбища, на новом участке, - говорится в технической спецификации.

В начале февраля акимат уже объявлял тендер на выполнение указанных работ, однако он не состоялся.

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