Грозит ли жителям Актау штраф за выброс крупногабаритного и строительного мусора

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства разъяснили, какой мусор можно выбрасывать в общедомовые мусорные контейнеры, а какой нужно вывозить за отдельную плату, передает Lada.kz.
Для начала давайте разберемся, какие виды мусора существуют. Это:
В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что в общедомовые мусорные контейнеры можно выбрасывать только твердые бытовые отходы (ТБО) и крупногабаритный мусор (КГО).
На сегодняшний день у нас действует договор с подрядной организацией на вывоз крупногабаритного мусора по всему городу. В рамках этого договора мебель и техника, оставленные у мусорных контейнеров, вывозятся на полигон, – сообщил руководитель отдела Жанболат Жакыпов.
Жанболат Жакыпов подчеркнул, что за выброс строительного мусора в общедомовые контейнеры жителю города грозит административный штраф.
Строительный мусор жители должны вывозить самостоятельно на полигон. За его выброс в общедомовые контейнеры предусмотрена административная ответственность по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, – отметил Жанболат Жакыпов.
Статья 505. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов - влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати (117 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока (157 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей (393 200 тенге).
Подобная услуга по вывозу строительного мусора, согласно объявлениям на сайте OLX, обойдётся жителям от 5 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема отходов.
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