Грозит ли жителям Актау штраф за выброс крупногабаритного и строительного мусора

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства разъяснили, какой мусор можно выбрасывать в общедомовые мусорные контейнеры, а какой нужно вывозить за отдельную плату, передает Lada.kz .

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Для начала давайте разберемся, какие виды мусора существуют. Это:

Твердые бытовые отходы (ТБО) – повседневный мусор, который образуется в процессе жизнедеятельности людей, например, упаковки, остатки пищи и другие предметы, не относящиеся к крупногабаритному или строительному мусору.

– повседневный мусор, который образуется в процессе жизнедеятельности людей, например, упаковки, остатки пищи и другие предметы, не относящиеся к крупногабаритному или строительному мусору. Крупногабаритный мусор (КГО) – вещи и предметы, которые не помещаются в стандартные мусорные контейнеры, такие как старая мебель, крупная бытовая техника, большие коробки.

– вещи и предметы, которые не помещаются в стандартные мусорные контейнеры, такие как старая мебель, крупная бытовая техника, большие коробки. Строительный мусор – отходы, образующиеся при строительстве, ремонте или демонтаже, такие как кирпичи, бетон, плитка, строительные смеси и другие материалы, связанные с ремонтом.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что в общедомовые мусорные контейнеры можно выбрасывать только твердые бытовые отходы (ТБО) и крупногабаритный мусор (КГО).

На сегодняшний день у нас действует договор с подрядной организацией на вывоз крупногабаритного мусора по всему городу. В рамках этого договора мебель и техника, оставленные у мусорных контейнеров, вывозятся на полигон, – сообщил руководитель отдела Жанболат Жакыпов.

Жанболат Жакыпов подчеркнул, что за выброс строительного мусора в общедомовые контейнеры жителю города грозит административный штраф.

Строительный мусор жители должны вывозить самостоятельно на полигон. За его выброс в общедомовые контейнеры предусмотрена административная ответственность по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, – отметил Жанболат Жакыпов.

Статья 505. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов - влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати (117 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока (157 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей (393 200 тенге).

Подобная услуга по вывозу строительного мусора, согласно объявлениям на сайте OLX, обойдётся жителям от 5 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема отходов.