В Актау навсегда погаснет «Звездное небо» за 38 млн тенге

В Актау избавятся от «Звездного неба» и установят световые туннели. О реконструкции аллеи между памятником Тобаниязу и Площадью государственных церемоний сообщили в городском отделе ЖКХ, передает Lada.kz .

Звездное небо. Фото автора

Инсталляция «Звездное небо», установленная за 38,7 млн тенге в 2021 году скандальным ТОО «Clover media group», отжила свой век и будет заменена.

Как рассказали в Актауском городском отделе ЖКХ, гирлянды «Звездного неба» изношены и не предназначены для долгой эксплуатации, поэтому было решено привнести изменения в концепт оформления аллеи. В этом году здесь установят туннели со светодиодной подсветкой. Власти рассчитывают, что место станет новой точкой притяжения жителей и гостей города.

Напомним, ранее стало известно о выделении из городского бюджета 45 621 720 тенге на световые туннели. В акимате уточнили, что речь идет не о реконструкции тех, что на набережной, а об установке новых.

Согласно технической спецификации, на аллее перед памятником Тобаниязу планируется установить световой туннель протяженностью 80-100 метров, высотой от 6 и шириной не менее 4,7 метра. Гарантия составит 3 года, в том числе замена частей при поломке или порче, а также своевременное предоставление материалов. Ожидается, что общий срок эксплуатации составит порядка 10 лет.

Прием заявок уже завершился. Сейчас конкурс на стадии обжалования.