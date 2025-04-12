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12.04.2025, 11:11

В Актау навсегда погаснет «Звездное небо» за 38 млн тенге

Общество 0 4 907 Ольга Максимова

В Актау избавятся от «Звездного неба» и установят световые туннели. О реконструкции аллеи между памятником Тобаниязу и Площадью государственных церемоний сообщили в городском отделе ЖКХ, передает Lada.kz.

Звездное небо. Фото автора
Звездное небо. Фото автора

Инсталляция «Звездное небо», установленная за 38,7 млн тенге в 2021 году скандальным ТОО «Clover media group», отжила свой век и будет заменена.

Как рассказали в Актауском городском отделе ЖКХ, гирлянды «Звездного неба» изношены и не предназначены для долгой эксплуатации, поэтому было решено привнести изменения в концепт оформления аллеи. В этом году здесь установят туннели со светодиодной подсветкой. Власти рассчитывают, что место станет новой точкой притяжения жителей и гостей города.

Напомним, ранее стало известно о выделении из городского бюджета 45 621 720 тенге на световые туннели. В акимате уточнили, что речь идет не о реконструкции тех, что на набережной, а об установке новых.

Согласно технической спецификации, на аллее перед памятником Тобаниязу планируется установить световой туннель протяженностью 80-100 метров, высотой от 6 и шириной не менее 4,7 метра. Гарантия составит 3 года, в том числе замена частей при поломке или порче, а также своевременное предоставление материалов. Ожидается, что общий срок эксплуатации составит порядка 10 лет.

Прием заявок уже завершился. Сейчас конкурс на стадии обжалования. 

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Как рассказали в Актауском городском отделе ЖКХ, гирлянды «Звездного неба» изношены и не предназначены для долгой эксплуатации,"-----А раз акимат знал о том что гирлянды не предназначены для долгой эксплуатации тогда какого чёрта они разбрасываются народными 39 миллионами? У нас нет более важных дел? Когда Антикор займётся акиматом?
12.04.2025, 09:57
Jack
Jack
Может ямы на дорогах заделаете? Людям радости больше будет, чем от этого светового тоннеля.
12.04.2025, 07:58
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