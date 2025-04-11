Жители Актау обязаны зарегистрировать домашних питомцев

Фото istockphoto.com

В Актау отловом бездомных собак и кошек, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией занимается ТОО «Redmaya». Теперь, по словам директора компании Балгазы Серикбаева, они также занимаются регистрацией домашних питомцев, предлагая жителям города услугу, которая способствует улучшению контроля за животными.

Балгазы Серикбаев рассказал, что обязательная регистрация домашних животных — тема не новая. Еще с 2023 года горожане должны были пройти регистрацию своих питомцев, но многие из них не спешат этим заняться.

Жители Актау должны регистрировать своих питомцев и чипировать их. Для кошек чипирование не обязательно, но в случае потери или убийства животного наличие чипа поможет легко его идентифицировать, и даже владелец сможет подать в суд. Для собак обязательны вакцинация, стерилизация и чипирование. Идентификация и регистрация домашних животных в Мангистауской области проводится через портал https://lk-mangystau.rfid-x.kz, — рассказал Балгазы Серикбаев.

Он отметил, что так как от жителей поступает множество вопросов касательно регистрации, и люди сталкиваются с трудностями, компания «Redmaya» начала оказывать платные услуги по оформлению всех необходимых документов для регистрации и получения ветеринарного паспорта на домашних животных.

Редакция поинтересовалась, могут ли жители самостоятельно и бесплатно пройти регистрацию животного. В компании отметили, что вряд ли, поскольку процесс требует определенных технических и организационных шагов, которые невозможно выполнить без помощи специалистов.

На сайте управление сельского хозяйства Мангистауской области отмечается, что в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «Об ответственном обращении с животными» учет домашних животных ведется на платной основе с использованием учетных изделий. Учет домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения, производится за счет бюджетных средств в соответствии с правилами. Процедура регистрации домашних животных осуществляется ветеринарными врачами частных клиник или государственных организаций, с 1 сентября 2023 года регистрация домашних животных, в том числе собак и кошек, является обязательной.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами владелец должен содержать своих животных с соблюдением ветеринарно-санитарных, гигиенических требований, вести учет, своевременно вакцинировать, ответственно относиться к своему животному и не проявлять жестокости, принимать меры безопасности для предотвращения угрозы жизни или здоровью других людей и животных, не допускать загрязнения окружающей среды, общественных мест и обязан кастрировать или стерилизовать питомца из собственных средств, если нет необходимости в получении потомства от него. В случае безответственного обращения с животными или жестокого обращения, нарушителям грозит штраф: для физических лиц — 5 МРП (19 660 тенге), для должностных лиц — 10 МРП (39 320 тенге), если деяния не имеют уголовных признаков, согласно статье 407-1 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан. При повторении нарушения в течение одного года штраф увеличивается вдвое, — говорится в сообщении управления.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2023 года вводится обязательная регистрация домашних животных.