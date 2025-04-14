В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида

Многие люди воспринимали женщину, которая стучала в двери и просила помощи на лечение брата, как мошенницу, выдумавшую историю о болезни вымышленного родственника. На самом же деле история оказалась страшнее, сообщает Lada.kz .

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Ходившая по квартирам в 11 микрорайоне женщина у множества жильцов вызвала подозрение. Она утверждала, что ее брат пережил тяжелую операцию по ампутации обеих стоп и ему требуются средства на лечение и протезы. Кто-то все же не мог остаться равнодушным и откликался на ее просьбу, а кто-то сомневался, не веря ее словам.

Жители связались с корреспондентом Lada.kz, указав, что женщина делает поквартирный обход в 11 микрорайоне. Люди предположили, что она мошенница, и просили передать данные полиции.

Нам удалось встретиться с этой женщиной, чтобы узнать подробности. Ее зовут Зулейха Бекашова. Она родилась в городе Ходжейли (Каракалпакстан) в 1975 году. Когда ей было три года, семья переехала в село Бейнеу. На данный момент она проживает в Атырау.

В ее глазах было искреннее переживание за своего родственника. Она рассказала, что в 2007 году ее брат приехал из Бейнеу на заработки в Атырау. В один из ноябрьских дней он пропал. Только спустя четыре дня его обнаружил местный таксист, который и доставил мужчину к дверям дома его родственников. Оказалось, что его избили неизвестные и оставили умирать на окраине города. Из-за сильного холода произошло обморожение ног, в результате чего пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла неудачно.

Государство предоставило протезы, но с ним он передвигается с трудом, из-за чего у него опухают ноги. Дома же ему приходиться ползать на коленях. Каждый год мужчина меняет протезы, но становится только хуже.

Также врачи прописали ему Левомиколь, мазь Вишневского и зеленку. Инвалидная коляска давно поломалась. Средств на новую у них нет.

Изначально ему присвоили инвалидность первой группы, но вскоре поменяли на вторую, хотя он не может полноценно ходить, - отметила Зулейха Бекашова.

За мужчиной некому смотреть, поэтому она, как старшая сестра, взяла эту ответственность на себя.

На данный момент, как уверяет женщина, ему необходимо провести операцию и приобрести немецкие протезы, стоимость которых 8 млн тенге. Эту сумму без спонсоров собрать нереально.

Для достоверности Зулейха Бекашова предоставила все необходимые документы.

В эти выходные они с братом приехали по делам в Актау. Отчаявшаяся Зулейха была вынуждена обращаться к неравнодушным гражданам, потому что помощи от государства нет, кроме пенсии по инвалидности.

Обойдя несколько домов в 11 микрорайоне, она собрала 20 тысяч тенге, которые, по ее словам, уйдут только на продукты. Женщина не знает, что делать и куда обращаться за помощью.

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