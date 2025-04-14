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14.04.2025, 12:12

Культурная столица: в Актау громят установленные на центральных улицах лавки

Общество 0 6 136 Алия Шарипова

Недавно расставленные вдоль центральных улиц лавочки успели попортить неизвестные. Ситуацию Lada.kz прокомментировали в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото автора
Фото автора

На пешеходной дороге в 5 микрорайоне неизвестные сломали две лавочки.

Помимо этого, некоторые горожане оставляют на скамейках мусор, не удосужившись донести его до ближайшей урны.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата.

В администрации заявили, что лавочки приведут в порядок.

Скамейки будут отремонтированы подрядной организацией ТОО «СМК-Атамекен», занимающейся благоустройством областного центра, - сообщили в акимате.

Напомним, лавочки по периметру микрорайонов и вдоль центральных улиц начали устанавливать на прошлой неделе. Такое решение было принято властями по просьбе горожан, в том числе пожилых людей.

Нужно отметить, что на скамейки из бюджета средств не выделялось – их перенесли с городской набережной – там сейчас производится замена лавок и урн на новые.

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Комментарии

6 комментарий(ев)
444
444
Возможно и такое качество этих лавочек. Многое что делается , как будто с расчётом чтоб не надолго , чтоб опять потом делать .Так и топчемся на одном месте.
14.04.2025, 21:09
Базелик
Базелик
Есть цивилизованный мир и есть другой, так вот актаУ это другой мир! Тут все через .... И лавочки тут должны быть другие, железобетонные, а сверху доска из самого крепкого в мире дерева Бакаут, прикрученная насквозь анкерными болтами! Вы ещё не поняли, что аКтау-это особенный город, он наполнен транспортом на транзитных номерах, хотя в других городах их закрывают на спец стоянку. Тут водятлы автобусов считают себя повелителями дорог-Боги и джины!
14.04.2025, 12:55
Vladimir00
Vladimir00
Акимат больной какой то.отремонтируем,восстановим.вы чё?ловить идиотов и по шее или 15 суток.а то бе бе ме ме.или Акиму штраф за бездействие эти погромщики в наглую в лицо вам смеются.у нас в шестом возле Халык банка начиная с 2х ночи пьянь орет,маты драки где менты доблестные.а это из года в год.закройте кафе пинту оттуда пьянчуги выползают.или по времени ограничить работу.жаль ружья нет.
14.04.2025, 11:52
Argallo
Argallo
Аульские мамбеты обыкновенные, им все надо сломать
14.04.2025, 10:45
Галина63
Галина63
Рядом с лавкой урну нужно ставить и раз в неделю выносить из нее мусор. Ну, а по поводу того, что у нас в городе буквально все ломают. Воспитания конечно нет от слова совсем. Здесь только наказывать на кругленькую сумму и в газете колонку завести "Это сломали они" и фото с именем.
14.04.2025, 09:24
Кинст
Кинст
И снова отремонтируют. Когда уже этих вандалов будут ловить и прилюдно наказывать?!
14.04.2025, 08:58
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