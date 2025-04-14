Культурная столица: в Актау громят установленные на центральных улицах лавки

Недавно расставленные вдоль центральных улиц лавочки успели попортить неизвестные. Ситуацию Lada.kz прокомментировали в пресс-службе Актауского городского акимата.

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На пешеходной дороге в 5 микрорайоне неизвестные сломали две лавочки.

Помимо этого, некоторые горожане оставляют на скамейках мусор, не удосужившись донести его до ближайшей урны.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата.

В администрации заявили, что лавочки приведут в порядок.

Скамейки будут отремонтированы подрядной организацией ТОО «СМК-Атамекен», занимающейся благоустройством областного центра, - сообщили в акимате.

Напомним, лавочки по периметру микрорайонов и вдоль центральных улиц начали устанавливать на прошлой неделе. Такое решение было принято властями по просьбе горожан, в том числе пожилых людей.

Нужно отметить, что на скамейки из бюджета средств не выделялось – их перенесли с городской набережной – там сейчас производится замена лавок и урн на новые.