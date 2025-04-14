Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект

В связи с многочисленными замечаниями населения акиматом города принято решение разработать новый проект реконструкции парка «Акбота» в 4А микрорайоне. Об этом сообщили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), передает Lada.kz .

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Редакция Lada.kz обратилась в городской акимат с запросом о готовности результатов опроса среди жителей по поводу реконструкции парка «Акбота» в 4А микрорайоне. Также был задан вопрос, приняты ли какие-либо конкретные решения на основании этого опроса.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) сообщили следующее:

«В 2024 году отделом была разработана проектно-сметная документация по реконструкции парка, однако в связи с многочисленными замечаниями было принято решение подготовить новый проект. В настоящее время он находится на стадии разработки. Именно в рамках этой работы и проводился опрос среди горожан. Все высказанные жителями предложения и комментарии будут учтены при создании нового проекта».

В городской администрации отметили, что после завершения разработки горожан в обязательном порядке ознакомят с новым проектом реконструкции.

Напомним, акимат Актау 23 января 2025 года в социальных сетях запустил опрос по реконструкции «Акботы». По данным городской администрации, цель опроса – узнать мнение жителей о том, как они видят будущее обновление места массового досуга. Власти хотели учесть предпочтения людей, чтобы создать комфортное и современное пространство для отдыха.

Позже редакция Lada.kz подготовила подборку основных пожеланий населения.

К слову, в 2024 году горожане жаловались на бездействие коммунальщиков и чиновников городской администрации – единственный парк «Акбота», созданный для того, чтобы жители могли проводить время на свежем воздухе, фактически заброшен и находится в удручающем состоянии.

В этом же году чиновники заявляли, что разрабатывается ПСД на полную реконструкцию объекта.