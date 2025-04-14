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14.04.2025, 16:25

Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект

Общество 0 2 468 Лиана Рязанцева

В связи с многочисленными замечаниями населения акиматом города принято решение разработать новый проект реконструкции парка «Акбота» в 4А микрорайоне. Об этом сообщили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Редакция Lada.kz обратилась в городской акимат с запросом о готовности результатов опроса среди жителей по поводу реконструкции парка «Акбота» в 4А микрорайоне. Также был задан вопрос, приняты ли какие-либо конкретные решения на основании этого опроса.
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) сообщили следующее:

«В 2024 году отделом была разработана проектно-сметная документация по реконструкции парка, однако в связи с многочисленными замечаниями было принято решение подготовить новый проект. В настоящее время он находится на стадии разработки. Именно в рамках этой работы и проводился опрос среди горожан. Все высказанные жителями предложения и комментарии будут учтены при создании нового проекта».

В городской администрации отметили, что после завершения разработки горожан в обязательном порядке ознакомят с новым проектом реконструкции.

Напомним, акимат Актау 23 января 2025 года в социальных сетях запустил опрос по реконструкции «Акботы». По данным городской администрации, цель опроса – узнать мнение жителей о том, как они видят будущее обновление места массового досуга. Власти хотели учесть предпочтения людей, чтобы создать комфортное и современное пространство для отдыха.  

Позже редакция Lada.kz подготовила подборку основных пожеланий населения.

К слову, в 2024 году горожане жаловались на бездействие коммунальщиков и чиновников городской администрации – единственный парк «Акбота», созданный для того, чтобы жители могли проводить время на свежем воздухе, фактически заброшен и находится в удручающем состоянии.

В этом же году чиновники заявляли, что разрабатывается ПСД на полную реконструкцию объекта.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
верните всё лучшее что было-ума много не надо....ЛАВОЧКИ-ЗЕЛЕНЬ И ТАНЦ-ПЛОЩАДКУ--ВСЁ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО ПРИДУМЫВАТЬ НЕ НУЖНО И МОЛОДЁЖИ БУДЕТ ГДЕ ТУСОВАТЬСЯ И СТАРИКИ МУЗЫКУ ПОСЛУШАЮТ--НУ НЕТ-акимату нужны большие деньги и амбиции
15.04.2025, 03:59
fox1167
fox1167
"было принято решение подготовить новый проект."------Начинать надо с акимата! Разогнать всех там к чертям! Ни ума ни фантазии! С новой командой -- новый проект!
14.04.2025, 16:01
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