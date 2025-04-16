Это не только ценный мех! Для чего МАЭКу белки?

Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видеозапись, на которой видно, как по территории ТОО «МАЭК» бегает белка. Это вызвало интерес у редакции, и корреспондент решил разобраться, зачем энергокомбинату эти грызуны.

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Жители Актау рассказали корреспонденту редакции, что ТОО «МАЭК» закупил белок. Появление диких грызунов в пределах промышленного предприятия вызвало недоумение у горожан.

По словам очевидцев, белки содержатся в специальной клетке на территории предприятия. Однако, одной из белочек удалось выбраться на свободу, и теперь она свободно передвигается по территории ТОО «МАЭК». Именно её и удалось заснять на видео.

Видео моментально вызвало волну обсуждений в социальных сетях: пользователи интересуются, насколько оправдано содержание белок в условиях, не являющихся их естественной средой обитания.

Самые креативные жители Актау не упустили случая проявить чувство юмора, в интернете уже начали появляться шуточные карикатуры, посвящённые появлению пушистых обитателей на территории энергокомбината.

Корреспондент редакции решил выяснить, с какой целью на энергокомбинате появились эти животные и за счёт каких средств была реализована данная инициатива. Однако в администрации ТОО «МАЭК» не спешат давать разъяснения без официального запроса. На предприятии заявили, что официальный ответ будет предоставлен в течение семи рабочих дней в соответствии с установленными сроками рассмотрения обращений.

Сегодня, 16 апреля, Lada.kz отправила официальный запрос в ТОО «МАЭК» со следующими вопросами:

Сколько белок было завезено на территорию ТОО «МАЭК»? Из какого региона или страны были доставлены белки? Учитывались ли климатические особенности региона, не подходящие для естественного обитания белок, при принятии решения о их завозе? В какой форме организовано содержание белок на территории предприятия (вольеры, клетки, свободное передвижение)? Какова общая сумма, выделенная из бюджета на приобретение белок? Какая сумма предусмотрена на их содержание, уход и питание? Проходили ли белки ветеринарное обследование после прибытия? Были ли им сделаны необходимые прививки? Кто будет осуществлять ветеринарный контроль и следить за состоянием здоровья животных? Известен ли пол завезённых белок? Планируется ли их дальнейшее размножение в неволе? Чем предполагается кормить белок на территории энергопредприятия? Как будут содержаться белки в зимний период, есть ли для этого специальные помещения? Учитывалось ли наличие на территории естественных врагов белок и возможные риски их гибели? Какой уровень потерь допускается через три месяца после их заселения? Какова основная цель приобретения белок? Какие задачи или функции, предположительно, они должны выполнять?

Пока жители гадают, с чем связано столь необычное нововведение, редакция будет ждать официальный комментарий от ТОО «МАЭК». Как только официальный комментарий от ТОО «МАЭК» будет получен, мы незамедлительно опубликуем его на нашем сайте.

К слову, для жителей Актау встреча с белкой — не в новинку. В 2023 году горожане уже сообщали о появлении пушистого зверька на территории города. Грызуна обнаружили в жилом массиве Приморский. В частном секторе у продуктового магазина «Приморский» местные жители заметили белку. Люди не ожидали увидеть этого грызуна в нашем городе, многие стали фотографироваться с животным.

Позже жители 17 микрорайона Актау на территории одного из жилых комплексов обнаружили белку. Эколог Кирилл Осин заявил, что появление белки в Актау - это настоящее чудо. По заверению специалистов, белка в нашем регионе не водится.