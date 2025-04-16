Это не только ценный мех! Для чего МАЭКу белки?

Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видеозапись, на которой видно, как по территории ТОО «МАЭК» бегает белка. Это вызвало интерес у редакции, и корреспондент решил разобраться, зачем энергокомбинату эти грызуны.
Жители Актау рассказали корреспонденту редакции, что ТОО «МАЭК» закупил белок. Появление диких грызунов в пределах промышленного предприятия вызвало недоумение у горожан.
По словам очевидцев, белки содержатся в специальной клетке на территории предприятия. Однако, одной из белочек удалось выбраться на свободу, и теперь она свободно передвигается по территории ТОО «МАЭК». Именно её и удалось заснять на видео.
Видео моментально вызвало волну обсуждений в социальных сетях: пользователи интересуются, насколько оправдано содержание белок в условиях, не являющихся их естественной средой обитания.
Самые креативные жители Актау не упустили случая проявить чувство юмора, в интернете уже начали появляться шуточные карикатуры, посвящённые появлению пушистых обитателей на территории энергокомбината.
Корреспондент редакции решил выяснить, с какой целью на энергокомбинате появились эти животные и за счёт каких средств была реализована данная инициатива. Однако в администрации ТОО «МАЭК» не спешат давать разъяснения без официального запроса. На предприятии заявили, что официальный ответ будет предоставлен в течение семи рабочих дней в соответствии с установленными сроками рассмотрения обращений.
Сегодня, 16 апреля, Lada.kz отправила официальный запрос в ТОО «МАЭК» со следующими вопросами:
Пока жители гадают, с чем связано столь необычное нововведение, редакция будет ждать официальный комментарий от ТОО «МАЭК». Как только официальный комментарий от ТОО «МАЭК» будет получен, мы незамедлительно опубликуем его на нашем сайте.
К слову, для жителей Актау встреча с белкой — не в новинку. В 2023 году горожане уже сообщали о появлении пушистого зверька на территории города. Грызуна обнаружили в жилом массиве Приморский. В частном секторе у продуктового магазина «Приморский» местные жители заметили белку. Люди не ожидали увидеть этого грызуна в нашем городе, многие стали фотографироваться с животным.
Позже жители 17 микрорайона Актау на территории одного из жилых комплексов обнаружили белку. Эколог Кирилл Осин заявил, что появление белки в Актау - это настоящее чудо. По заверению специалистов, белка в нашем регионе не водится.
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