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16.04.2025, 10:50

Это не только ценный мех! Для чего МАЭКу белки?

Общество 0 6 398 Лиана Рязанцева

Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видеозапись, на которой видно, как по территории ТОО «МАЭК» бегает белка. Это вызвало интерес у редакции, и корреспондент решил разобраться, зачем энергокомбинату эти грызуны.

 

Кадр видео
Кадр видео

Жители Актау рассказали корреспонденту редакции, что ТОО «МАЭК» закупил белок. Появление диких грызунов в пределах промышленного предприятия вызвало недоумение у горожан.

По словам очевидцев, белки содержатся в специальной клетке на территории предприятия. Однако, одной из белочек удалось выбраться на свободу, и теперь она свободно передвигается по территории ТОО «МАЭК». Именно её и удалось заснять на видео.

Видео моментально вызвало волну обсуждений в социальных сетях: пользователи интересуются, насколько оправдано содержание белок в условиях, не являющихся их естественной средой обитания.

Самые креативные жители Актау не упустили случая проявить чувство юмора, в интернете уже начали появляться шуточные карикатуры, посвящённые появлению пушистых обитателей на территории энергокомбината.

Корреспондент редакции решил выяснить, с какой целью на энергокомбинате появились эти животные и за счёт каких средств была реализована данная инициатива. Однако в администрации ТОО «МАЭК» не спешат давать разъяснения без официального запроса. На предприятии заявили, что официальный ответ будет предоставлен в течение семи рабочих дней в соответствии с установленными сроками рассмотрения обращений.

Сегодня, 16 апреля, Lada.kz отправила официальный запрос в ТОО «МАЭК» со следующими вопросами:

  1. Сколько белок было завезено на территорию ТОО «МАЭК»?
  2. Из какого региона или страны были доставлены белки?
  3. Учитывались ли климатические особенности региона, не подходящие для естественного обитания белок, при принятии решения о их завозе?
  4. В какой форме организовано содержание белок на территории предприятия (вольеры, клетки, свободное передвижение)?
  5. Какова общая сумма, выделенная из бюджета на приобретение белок?
  6. Какая сумма предусмотрена на их содержание, уход и питание?
  7. Проходили ли белки ветеринарное обследование после прибытия?
  8. Были ли им сделаны необходимые прививки?
  9. Кто будет осуществлять ветеринарный контроль и следить за состоянием здоровья животных?
  10. Известен ли пол завезённых белок? Планируется ли их дальнейшее размножение в неволе?
  11. Чем предполагается кормить белок на территории энергопредприятия?
  12. Как будут содержаться белки в зимний период, есть ли для этого специальные помещения?
  13. Учитывалось ли наличие на территории естественных врагов белок и возможные риски их гибели? Какой уровень потерь допускается через три месяца после их заселения?
  14. Какова основная цель приобретения белок? Какие задачи или функции, предположительно, они должны выполнять?

Пока жители гадают, с чем связано столь необычное нововведение, редакция будет ждать официальный комментарий от ТОО «МАЭК». Как только официальный комментарий от ТОО «МАЭК» будет получен, мы незамедлительно опубликуем его на нашем сайте.

К слову, для жителей Актау встреча с белкой — не в новинку. В 2023 году горожане уже сообщали о появлении  пушистого зверька на территории города. Грызуна обнаружили в жилом массиве Приморский. В частном секторе у продуктового магазина «Приморский» местные жители заметили белку. Люди не ожидали увидеть этого грызуна в нашем городе, многие стали фотографироваться с животным.

Позже жители 17 микрорайона Актау на территории одного из жилых комплексов обнаружили белку. Эколог Кирилл Осин заявил, что появление белки в Актау - это настоящее чудо. По заверению специалистов, белка в нашем регионе не водится.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
444
444
Да точно, теперь белки будут во всём виноваты .
16.04.2025, 21:55
Банкир
Банкир
Белки будут крутить турбины и вырабатывать ЗЕЛЁНОЕ электричество! А отходы пойдут на удобрения для деревьев!
16.04.2025, 12:12
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