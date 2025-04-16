Спасатели Мангистау перешли на летнюю форму одежды

В ДЧС Мангистауской области проведен строевой смотр по переходу на летнюю форму одежды, передает Lada.kz.
Готовность к ношению летней формы одежды проверялась руководством департамента в ходе строевого смотра.
Все сотрудники ДЧС Мангистауской области переведены с зимней на летнюю форму одежды. Готовность к ношению летней формы одежды проверялась первым заместителем начальника департамента, подполковником гражданской защиты Мирбеком Караевым в ходе строевого смотра. Более тридцати человек личного состава управления выстроились на плацу для проверки. Сначала был проведен осмотр внешнего вида и наличие документов, - рассказали в ведомстве.
Особое внимание уделялось соответствию удостоверения нынешней должности и званию сотрудника. Внешний опрятный вид также имел немаловажное значение.
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