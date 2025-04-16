Спасатели Мангистау перешли на летнюю форму одежды

Готовность к ношению летней формы одежды проверялась руководством департамента в ходе строевого смотра.

Все сотрудники ДЧС Мангистауской области переведены с зимней на летнюю форму одежды. Готовность к ношению летней формы одежды проверялась первым заместителем начальника департамента, подполковником гражданской защиты Мирбеком Караевым в ходе строевого смотра. Более тридцати человек личного состава управления выстроились на плацу для проверки. Сначала был проведен осмотр внешнего вида и наличие документов, - рассказали в ведомстве.