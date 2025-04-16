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16.04.2025, 14:55

Бейнеу в Мангистау освобожден от условных террористов

Общество 0 1 136 Лиана Рязанцева

В селе Бейнеу Мангистауской области с 14 по 16 апреля состоялись показательные учения батальонной тактической группы. Подробности рассказал представитель пресс-службы Актауского гарнизона, майор Нурбол Шалабаев, передает Lada.kz.

 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В учениях приняли участие свыше 300 военнослужащих.

Мероприятие прошло на базе разведывательного полка регионального командования «Запад». На первом этапе личный состав был поднят по тревоге. Военнослужащие получили оружие, техника была выведена в район формирования ротных колонн. Затем батальонная тактическая группа совершила 50-километровый марш, отработав все элементы учебно-боевой задачи. На заключительном этапе в районе проведения маневров разведывательные подразделения успешно провели операцию по захвату зданий, занятых незаконными вооруженными формированиями, - рассказал Нурбол Шалабаев.

В операции было задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня и зенитные установки.

Подразделения впервые отработали новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейные. Были задействованы мобильные тактические группы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание уделялось самостоятельному принятию решений командирами подразделений в кризисных ситуациях, – подчеркнул командир разведывательного полка подполковник Мурат Аширбаев.        

В пресс-службе отметили, что мероприятия направлены на развитие у командиров руководящих навыков, совершенствование взаимодействия между штабом и подразделениями при приведении батальона в состояние боевой готовности.

Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки и боевого духа личного состава, а также готовность войск к выполнению задач любой сложности в условиях, приближенных к боевым, - заключили в пресс-службе.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Forever Young
Forever Young
на последнем фото все без магазинов... они что как в детстве убил! попал! кричали?
16.04.2025, 15:48
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