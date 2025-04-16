О фейковых сообщениях предупредил ДГД Мангистау

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В ДГД региона сообщили, что на сегодняшний день интернет-мошенники продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком «Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога» на электронные адреса или в WhatsApp.

Напоминаем, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах органов государственных доходов номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму. Информационные системы направляют уведомления только в «Кабинет налогоплательщика», в личный кабинет Портала «Электронного правительства» и в мобильные приложения «e-Salyq», - рассказали в ведомстве.

ДГД региона рекомендует жителям проявлять бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, не заполнять и не предоставлять запрашиваемые данные (ФИО, контактный номер, должность, адрес и другие сведения), проверять достоверность полученных сообщений.

Важно! Рассылка из информационных систем органов государственных доходов на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется, - заключили в ведомстве.

Ранее на официальной странице полиции Актау в социальной сети было опубликовано предупреждение для горожан о новом виде мошенничества.