Авиапассажиров Мангистау предупредили о возможном изменении расписания рейсов в Астане

В Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 16 апреля 2025 года, заявили о временном закрытии воздушного пространства над Астаной.

В соответствии с информацией Министерства обороны Республики Казахстан, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане в период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 по 13:00, в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В этой связи просим пассажиров учитывать указанные ограничения при планировании поездок, а также уточнять актуальный статус рейса в справочных службах авиакомпаний и аэропорта,- говорится в сообщении.