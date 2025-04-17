Праздник для детей с ограниченными возможностями проведут в Актау

О сборе подарков ко Дню защиты детей объявил общественный фонд «Мы люди – мы вместе», сообщает Lada.kz.
В День защиты детей, который отмечается 1 июня, фонд «Мы люди – мы вместе» решил организовать праздник для 300 детей с ограниченными возможностями.
Мы принимаем новые игрушки, пазлы, игры, сказки в глянцевой обложке, раскраски (на казахском и русском языках), - сообщили в организации.
Также был объявлен сбор средств для проведения мероприятия.
Контактный номер телефона: +7 (747) 452-51-68.
В это же время по области продолжают работу социальные магазины, где нуждающимся предоставляются одежда, посуда и другие необходимые вещи.
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