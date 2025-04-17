Праздник для детей с ограниченными возможностями проведут в Актау

О сборе подарков ко Дню защиты детей объявил общественный фонд «Мы люди – мы вместе», сообщает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

В День защиты детей, который отмечается 1 июня, фонд «Мы люди – мы вместе» решил организовать праздник для 300 детей с ограниченными возможностями.

Мы принимаем новые игрушки, пазлы, игры, сказки в глянцевой обложке, раскраски (на казахском и русском языках), - сообщили в организации.

Также был объявлен сбор средств для проведения мероприятия.

Контактный номер телефона: ‪+7 (747) 452-51-68‬.

В это же время по области продолжают работу социальные магазины, где нуждающимся предоставляются одежда, посуда и другие необходимые вещи.