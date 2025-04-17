В поте лица: Мангистау лидирует по количеству населения, занятого тяжелым физическим трудом

На казахстанских предприятиях используется все чаще тяжелый физический труд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал DataHub .

Фото с сайта dailynews.ru

В 2024 году доля работников, занятых тяжелым физическим трудом, достигла 7,1%. Это максимум по меньшей мере за 13 лет, следует из данных бюро национальной статистики.

Последнее падение отмечалось в 2016 году.

Тяжелый физический труд наиболее распространен в таких сферах, как транспорт и складирование – 17,3%, а также промышленность – 10,3% (горнодобывающая – 17,3%, обрабатывающая – 6,6%). Среди областей особо выделяются Мангистауская – 19%, Восточно-Казахстанская – 15,3%, Абайская – 12,1% и Карагандинская – 10%.

Доля женщин, занимающихся тяжелой работой, несопоставимо меньше, чем доля мужчин – 2% против 11%.

К слову, сама численность работников, служебные обязанности которых сопряжены со значительными энергозатратами, тоже растет – на 14% за год, до 122,6 тыс. человек (из них женщины – 13,6 тыс. человек).

Важный нюанс: статистические формы сдают не все предприятия, а только занятые в восьми сферах.

Стоит отметить, что малые субъекты бизнеса не отчитываются перед статистическими органами, вне зависимости от сферы деятельности.

Списочная численность работников, попавших под мониторинг в 2024 году, составила 1,7 млн человек.

Для справки

Согласно Трудовому кодексу РК, тяжелые работы – это виды деятельности работника, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской вручную (десяти килограммов и более) тяжестей и требующие больших физических усилий (расход энергии более 250 ккал/час).